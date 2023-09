Motorola Edge 40 Neo: svelata la data di debutto UFFICIALE

Si parla da tantissimo tempo del nuovo Motorola Edge 40 Neo; il flagship killer è prossimo al debutto e oggi, grazie ad un nuovo rapporto emerso in rete apprendiamo che il telefono verrà svelato la prossima settimana.

Il device, che raccoglie l’eredità dell’ottimo e vendutissimo Edge 30 Neo (che costa solo 279,90€ su Amazon), sarà commercializzato il prossimo 14 settembre. Lo riporta un poster ufficiale condiviso dall’account rumeno di Motorola sul portale di Twitter/X.

Motorola Edge 40 Neo: cosa sappiamo?

Il poster è stato scovato dal portale di Mobilissimo; vediamo che Motorola Romania ha condiviso un poster che illustra un evento per i media che riporta la data del 14 settembre per il lancio del nuovo smartphone di fascia media “Edge 40 Neo”. Nel poster leggiamo scritto “Entra nel mondo dei colori” e questo slogan potrebbe riferirsi, probabilmente, alle colorazioni disponibili al lancio del device, tutte realizzate in collaborazione con Pantone. Iconica la versione “Soothing Mare Blu”.

Secondo i precedenti rumors poi, sappiamo che il device avrà uno schermo pOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e risoluzione di FullHD+. Il refresh rate sarà di ben 144 Hz e sul pannello troverete la selfiecam da 32 Megapixel. Posteriormente invece, vanterà una dual camera da 50 Megapixel con OIS e uno snapper ultrawide da 13 Mpx.

Sotto la scocca del dispositivo potremmo trovare una nuova versione del chipset Dimensity 1050 di MediaTek coadiuvata da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage. La versione software di base dovrebbe essere Android 13 con skin MyUX al seguito. Ci dovrebbe essere una batteria da 5000 mAh con fast charge da 68W. Non mancherà la protezione IP68 contro acqua e polvere e il peso del dispositivo sarà di 170 grammi. Verrà venduto ad un prezzo di circa 290 £, secondo quanto si legge. Vi terremo aggiornati sui prezzi europei.

