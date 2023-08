Motorola Edge 40 Neo: specifiche rivelate prima del lancio ufficiale

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche del nuovo Motorola Edge 40 Neo, un mediogamma molto interessante del colosso americano di proprietà di Lenovo.Il telefono è stato avvistato in rete, precisamente sul sito italiano di Amazon. Al momento nonché una conferma ufficiale del suo arrivo ma il suo elenco sul portale di e-commerce parla chiaro. Tuttavia, ci sarà da attendere ancora un mese prima di metterci le mani; arriverà il 15 settembre.

Edge 40 Neo sarà l’erede del Motorola Edge 30 Neo, un device annunciato a settembre dello scorso anno. Questo terminale, in altri mercati, viene venduto come Edge 30 Lite. Se il modello precedente era un “compatto” con schermo da 6,28 pollici, questo gadget sarà leggermente più generoso.

Motorola Edge 40 Neo: le presunte specifiche tecniche

Come suggerisce anche il sito, il futuro Motorola Edge 40 Neo disporrà di un display P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto la scocca sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1050 con 12 GB di RAM al seguito. Non sappiamo però quali siano le caratteristiche principali della fotocamera frontale del device; sappiamo solo che quella posteriore sarà da 50 Megapixel e sarà coadiuvata da un tuttofare da 13 Megapixel. Non mancherà una batteria capiente da 5000 mAh con ricarica rapida da 68W al seguito. Sarà basato su Android 13 con skin MyUI, sarà certificato IP68, presenterà il modulo Wi-Fi, la porta USB Type-C e anche il Bluetooth 5.3. Completerà il tutto l’NFC e il 5G. Verrà commercializzato il 15 settembre ma la data di lancio è attualmente sconosciuta. Restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Il device avrà un prezzo di 399 euro e si potrà acquistare in Black Beauty. Al contrario, se volete Edge 30 Neo “Viva Magenta” (Pantone Edition), sappiate che lo trovate su Amazon a 479,90€ nella versione da 8+128 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.