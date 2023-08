Motorola Edge 40 Neo si mostra online prima del lancio

In queste ore apprendiamo che il nuovo midrange premium del colosso americano di proprietà di Lenovo è appena apparso all’interno del sito di benchmarking più famoso al mondo. In poche parole, Motorola Edge 40 Neo si mostra su Geekbench prima del debutto ufficiale.

Stando a quanto si legge sul web infatti, pare che l’azienda stia lavorando ad un nuovo dispositivo di fascia media facente parte della serie Edge. Il terminale si chiamerà “Edge 40 Neo” e sarà l’erede del modello Edge 30 Neo conosciuto in passato e farà parte della line-up Edge 40 arrivata sul mercato internazionale da pochi mesi. Lo smartphone è apparso su diversi siti per la certificazione ed è anche stato avvistato presso il portale italiano di Amazon. Ora invece, è visibile dal sito di Geekbench.

Motorola Edge 40 Neo: ecco cosa sappiamo ad oggi

Dal sito scopriamo che Motorola Edge 40 Neo ha una scheda madre avente nome in codice “Manaus”. Il dispositivo dovrebbe presentare un processore con otto core aventi velocità di 2 GHz. Non sappiamo quale possa essere il SoC interno ma i rumors suggeriscono che sarà il Dimensity 1050 di MediaTek coadiuvato poi da 8 GB di RAM e da Android 13 al seguito. Dai test single core di Geekbench scarpiamo che il prodotto ha ottenuto 3559 punti mentre in quello multi core ha ottenuto 8508 punti. Avrà ovviamente il supporto al modem 5G, come si evince dalla certificazione TDRA.

Da Amazon invece scopriamo che il telefono vanterà uno schermo pOLED da 6,55″ con foro al seguito per la selfiecam posto al centro del pannello. La risoluzione sarà FullHD+ e il refresh rate di 144 Hz. Posteriormente si troverà una main camera da 50 Megapixel con OIS abbinata a una lente ultrawide da 13 Mega. Il chip invece, avrà 8 o 12 GB di RAM (a seconda della versione), 256 GB di storage e una batteria da 5000 mAh con supporto per la fast charge da 67W. Arriverà in Italia (secondo quanto si apprende da Amazon IT) al prezzo di 399,00€ il prossimo 15 settembre.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il modello precedente, l’ottimo Edge 30 Neo, si trova, sempre su Amazon, al prezzo consigliato di soli 249,90€, spese di spedizione incluse.

