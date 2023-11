Motorola Edge 40 Neo: sconto FOLLE per il Black Friday su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone davvero speciale: si chiama Motorola Edge 40 Neo ed è in colorazione “Caneel Bay”. Il device è in offerta per via delle promozioni speciali del Black Friday. Non lasciatevelo sfuggire, dunque perché al prezzo di soli 329,99€ è un best buy da prendere al volo senza pensarci troppo ma siate veloci perché le scorte potrebbero finire a breve, o peggio, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Il modello in questione presenta 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno su UFS super veloci. Fra l’altro c’è la possibilità di riceverlo in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. In confezione troverete in omaggio anche la pratica cover in silicone.

Motorola Edge 40 Neo è un device meraviglioso, prendilo adesso

Qui ci troviamo di fronte ad uno smartphone ricco di funzionalità premium; in primo luogo dobbiamo dirvi che il Motorola Edge 40 Neo è bellissimo, presenta un design minimal e ha una scocca super sottile. La back cover è realizzata con una colorazione splendida fatta in collaborazione con Pantone. Fra le altre cose poi, gode dell’impermeabilità grazie alla certificazione IP68 e vanta un sistema fotografico composto da due ottiche di alto profilo. L’obiettivo principale è da 50 megapixel e il secondo invece, è da 13 Mpx ed entrambi girano video in 4K di qualità cinematografica. Lo schermo invece è un pannello da 6,55″ pOLED con refresh rate da 144 Hz, cornici sottili, risoluzione FHD+ e supporto all’HDR10+.

Come non citare il SoC di bordo octa-core di casa MediaTek, i 12 GB di RAM e i 256 GB di storage per l’archiviazione dei dati o per l’installazione di app. C’è il modem 5G, il modulo NFC per i pagamenti contactless e molto altro ancora. Fate presto perché a soli 329,99€ su Amazon questo Motorola Edge 40 Neo è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.