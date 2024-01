Motorola Edge 40 Neo: sconto del 18% su Amazon, è il midrange da comprare

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente spettacolare: il meraviglioso Motorola Edge 40 Neo, il midrange più esclusivo del momento, costa solo 329,00€ al posto di 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si va a risparmiare tantissimo rispetto al prezzo di listino, con uno sconto folle del 18% sul valore originale. Ovviamente l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del prodotto.

Il modello in questione è dotato di un processore MediaTek Dimensity 1050 coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM, da 256 GB di memoria interna, presenta la certificazione IP68, vanta due ottiche con sensore principale da 50 Megapixel e ha anche una batteria capiente e generosa da 5000 mAh che si ricarica mediante la TurboPower da 68W. Dulcis in fundo, la colorazione in sconto è l’elegantissima “Black Beauty”, realizzata in collaborazione con Pantone. La cover in silicone è in omaggio ed è compresa nella scatola di vendita.

Motorola Edge 40 Neo su Amazon: ecco perché acquistarlo

Il bellissimo e potentissimo midrange Motorola Edge 40 Neo è un terminale eccellente, che può resistere alle immersioni in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Il merito è della sua certificazione IP68. Fra le altre cose, troviamo a bordo un processore MediaTek Dimensity 1050 con ben 12 GB di RAM al seguito. Lo storage a disposizione dell’utenza invece, sarà di 256 GB. Lo schermo è un pannello pOLED FullHD+ da 6,55″ risoluto e nitido, con refresh rate da 144 Hz per una qualità delle immagini semplicemente superlativa.

Citiamo la doppia fotocamera da 50 e 13 Megapixel che scatta foto nitide in qualsiasi condizione di luce; non mancano chicche software come la Macro Vision grazie ad un obiettivo dedicato. La batteria da 5000 mAh permette di avere un giorno intero di autonomia con una singola carica e dispone anche della ricarica veloce TurboPower da 68W. Cosa aspettate? A soli 329,00€ al posto di 399,00€, questo Motorola Edge 40 Neo è da comprare immediatamente.

