Motorola Edge 40 Neo: rifatevi gli occhi, sarà BELLISSIMO

In queste ore è trapelato in rete un leak che mostra come sarà fatto il nuovo flagship killer di Motorola; Edge 40 Neo infatti, è prossimo al debutto e sarà bellissimo. Riceverà delle colorazioni esclusive realizzate in collaborazione con Pantone e vanterà una scheda tecnica di tutto rispetto.

Motorola Edge 40 Neo: le sue presunte caratteristiche

Stando a quanto si legge, Motorola annuncerà presto Edge 40 Neo; il terminale è stato avvistato di recente sui portali per la certificazione ma anche sul sito di benchmarking Geekbench e perfino su Amazon Italia. Sarà un device di fascia media che erediterà l’ottimo successo raccolto con l’Edge 30 Neo uscito un anno fa (e che oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, si porta a casa con soli 279,99€, spese di spedizione incluse).

Da un video trapelato online si vede che il dispositivo arriverà in tre colorazioni: Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea. Il design notiamo essere estremamente sottile e i pulsanti di accensione e del volume notiamo che sono posti a destra. Posteriormente vediamo il modulo fotografico quadrato con due sensori e un flash LED.

Anteriormente Edge 40 Neo presenterà uno schermo flat con foro al centro del pannello e cornici ridotte al minimo. Sulla parte inferiore, infine, griglia per lo speaker, porta USB Type-C e slot per il vano SIM. Il resto delle specifiche tecniche invece, è emerso in passato. Sappiamo anche che lo schermo sarà un’unità OLED da 6,55″ FHD+ con refresh rate di 144 Hz, sotto la scocca vanterà il SoC Dimensity 1050 di MediaTek e ci saranno 8 GB o 12 GB di RAM. Lo storage sarà di 256 GB. La batteria interna invece, da 5000 mAh con fast charge da 67W. Arriverà in Italia (e in Europa) il 15 settembre a 399,00€. Se volete il modello dello scorso anno invece, sappiate che è in sconto su Amazon a 279,99€, spese di spedizione incluse.

