Motorola Edge 40 Neo: midrange BELLISSIMO dal prezzo BASSISSIMO

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia media veramente incredibile e unico nel suo genere; è stato realizzato in collaborazione con Pantone e viene venduto in tre colorazioni mozzafiato, bellissime ed elegantissime. Nello specifico, il modello che vi proponiamo è quello in Canel Bay e dispone di ben 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna. Affrettatevi perché è in sconto al prezzo speciale di soli 369,00€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore; non lasciatevelo sfuggire, è un super best buy.

Motorola Edge 40 Neo: lo smartphone che devi acquistare oggi

Il meraviglioso Motorola Edge 40 Neo dispone di un comparto fotografico degno di nota con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS e con una lente ultrawide da 13 Megapixel che assicura scatti nitidi in qualsiasi scenario e in ogni condizione di luce. C’è perfino la modalità Macro Vision per scattare foto creative. Il design è impermeabile: sappiate che questo dispositivo è certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e contro la polvere. In confezione, comunque, troverete la pratica cover in silicone.

Arriviamo ora al display: qui abbiamo un pannello da 6,55″ pOLED FullHD+ con refresh rate da 144 hz che assicura una visione dei contenuti multimediali incredibile; c’è poi una batteria capiente da 5000 mAh che si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia TurboPower da 68W. Non manca il supporto al modem 5G, al modulo NFC per i pagamenti contactless e molto altro ancora. Posteriormente dispone di una skin in pelle vegana realizzata con colorazioni incredibili firmate “Pantone”.

Questo smartphone viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere (in meno di 24 o 48 ore) presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato al costo speciale di 369,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.