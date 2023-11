Motorola Edge 40 Neo: il flagship killer del momento a meno di 330€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Motorola Edge 40 Neo oggi costa solo 329,99€, spese di spedizione incluse. Il device è in super sconto con tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti, è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Sappiate che il prezzo di listino è più alto e che in confezione troverete il caricatore e la cover in silicone, molto pratica e utile per preservare il design del telefono.

Motorola Edge 40 Neo: a questa cifra è un best buy

Andiamo con ordine e analizziamo lo smartphone nel suo complesso: il meraviglioso Motorola Edge 40 Neo è un terminale certificato IP68, con due fotocamere di punta da 50 Megapixel, un pannello ampio e risoluto con tanta tecnologia, supporto al 5G e al Dual SIM.

Sotto la scocca del device batte un cuore Dimensity 1050 di MediaTek con 12 GB di RAM e ben 256 GB di storage al seguito. Il frame è sottilissimo e l’intera scocca è impermeabile. Il display di questo flagship killer è eccellente; si parla di uno schermo pOLED da 6,55″ FullHD+ con refresh rate da ben 144 Hz. Vi è un comparto fotografico composto da due sensori da 50 e 13 Megapixel con tante features smart al seguito; si possono scattare foto bellissime al buio, si possono realizzare video nitidi in ogni contesto, ma non solo. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica rapidamente a 68W con la tecnologia TurboPower e c’è perfino la fast charge wireless.

Motorola Edge 40 Neo in colorazione “Caneel Bay” (realizzata in collaborazione con Pantone) costa solo 329,99€ grazie agli sconti del Black Friday.

