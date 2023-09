Motorola Edge 40 Neo arriverà domani: cosa aspettarci?

Ci siamo: mancano pochissime ore al debutto del nuovo smartphone di fascia media di Motorola. Si chiamerà Edge 40 Neo, arriverà in moltissimi Paesi (Italia compresa) e sostituirà l’ottimo e vendutissimo Edge 30 Neo (che ritroviamo ancora su Amazon al prezzo super scontato di soli 259,90€, spese di spedizione incluse).

Motorola Edge 40 Neo: tutto quello che sappiamo

Come detto in passato, Motorola ha già annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi smartphone di fascia media Moto G84 e G54 5G in molti mercati chiave. Approderanno un po’ ovunque ma oltre ai terminali della gamma Moto, arriverà anche uno della famiglia Edge (la line-up più costosa). Cosa ci aspettiamo dal device in questione?

Ovviamente si tratte dell’Edge 40 Neo, anche se il moniker ufficiale non è stato rivelato. Sarà commercializzato domani ed è già online la sua ipotetica scheda tecnica. Avrà infatti uno schermo pOLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ da 1080 x 2400 pixel con refresh rate di 144 Hz. Sotto la scocca dovrebbe essere il chip di MediaTek, il Dimensity 1050, anche se quest’ultimo potrebbe venir ribrandizzato con il nome “Dimensity 7030“. Il tutto verrà coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Arriviamo a parlare di fotocamere: ci sarà una main camera da 50 megapixel con OIS al seguito, coadiuvata da un’ultrawide da 13 Megapixel e dal flash LED. Anteriormente dovrebbe disporre di una selfiecam da 32 Mpx e per la batteria invece, dovrebbe trovare posto una cella energetica da 5000 mAh con ricarica rapida da 68W. Il sistema operativo sarà Android 13 con skin simil-stock e ci sarà il Bluetooth 5.3, l’NFC, la porta USB Type-C e sarà presente anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Quanto costerà? Al momento non c’è ancora un’informazione precisa in questo senso; secondo un recente rumor, dovrebbe avere un prezzo di 399,00€ in Europa. Dovrebbe arrivare poi, in tre meravigliose colorazioni (Black Beauty, Caneel Bay e Soothing Sea), tutte sviluppate insieme a Pantone.

