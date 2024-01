Motorola Edge 40: in offerta a meno di 300€ è un vero BEST BUY (-43%)

Il Motorola Edge 40 registra un nuovo calo di prezzo, diventando un vero e proprio best buy per chi ha un budget inferiore ai 300 euro. In questo momento, infatti, lo smartphone di Motorola è acquistabile al prezzo scontato di 284 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare che lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere il tasto qui di sotto.

Motorola Edge 40 è in offerta: ora è un best buy

Il Motorola Edge 40 è uno dei mid-range più interessanti sul mercato. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è, invece, il MediaTek Dimensity 8020, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Lo smartphone di Motorola è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 13 con aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Motorola Edge 40 al prezzo scontato di 284 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, utilizzando PayPal per effettuare l’acquisto. La consegna è gratuita e lo smartphone è disponibile con garanzia Italia. Per sfruttare la promozione basta premere sul tasto qui di sotto.

