Motorola Edge 40 in offerta a meno di 300€ è un VERO AFFARE (-44%)

Il Motorola Edge 40 diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 278 euro, con il 44% di sconto sul prezzo consigliato, grazie alla nuova offerta eBay disponibile in questo momento. La promozione consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. C’è la consegna gratuita e lo smartphone ha garanzia Italia. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Edge 40: a questo prezzo è da prendere subito

Il Motorola Edge 40 è la scelta giusta per chi cerca un nuovo smartphone a meno di 300 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

Tra le specifiche dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Dimensity 8020 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una combinazione ottimale per ottenere prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

C’è anche una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 68 W. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato del sensore di impronte digitali e del chip NFC.

Con la nuova offerta eBay di oggi è possibile acquistare il Motorola Edge 40 al prezzo scontato di 278 euro, con il 44% di sconto rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è disponibile con consegna gratuita e garanzia Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.