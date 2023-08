Motorola Edge 40: il flagship killer più SOTTILE che ci sia, OGGI ad un prezzo PAZZESCO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-alta veramente eccezionale; si chiama Motorola Edge 40 ed è un terminale dotato di caratteristiche all’avanguardia che costa solo 479,99€ al posto di 599,90€ grazie agli sconti di Amazon. Questo device è un portento sotto tutti i punti di vista; presenta uno schermo curvo OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate di ben 144 Hz, ha una main camera da 50 Megapixel super luminosa coadiuvata da un’ultrawide da 13 Megapixel, presenta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è un telefono Dual SIM, ha l’NFC, Android 13 e una capiente batteria da 4400 mAh che si ricarica rapidamente con la tecnologia da 68W. A proposito, in confezione troverete l’alimentatore (da 68W, appunto), il cavo USB Type-C e una cover in silicone. La versione che vi proponiamo è quella Coronet Blue.

Motorola Edge 40: il flagship killer più completo che ci sia

Questo smartphone midrange è eccellente; è un dispositivo assurdo capace di fare qualsiasi cosa. Il merito è dell’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8020 coadiuvato da un modem 5G, dalla memoria RAM da 8 GB e dallo storage da 256 GB. A bordo avrete tanto spazio per archiviare file, foto, video, canzoni e per installare applicazioni. La batteria assicura un giorno di utilizzo intenso grazie alla cella energetica da 4400 mAh che si ricarica in pochi minuti con la Turbo Power da 68W. Inoltre, è un prodotto certificato IP68 contro schizzi d’acqua, contro la polvere e lo si può anche immettere in acqua dolce per 30 minuti fino a 1,5 metri di profondità. Concludiamo segnalando la main camera da 50 Megapixel con apertura f/1.4; è una lente super luminosa che assicura scatti nitidi anche al buio.

Il Motorola Edge 40 viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo; a soli 479,99€ questo è il miglior flagship killer che vi sia in commercio.

