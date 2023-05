Motorola Edge 40: il flagship killer che mancava ad un prezzo FUORI DI TESTA

Il meraviglioso flagship killer di nuova generazione di Motorola, il potentissimo Edge 40 da poco arrivato sul mercato internazionale, si presenta oggi come un device veramente incredibile, con un rapporto qualità-prezzo fantastico. Parliamo di telefono avente caratteristiche di altissimo pregio ma un costo da mediogamma. Pensate addirittura che, grazie agli sconti folli di Amazon, sarà vostro con soli 529,90€ al posto di 599,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio sarà veramente esagerato e il gadget diventerà presto il vostro alleato tech quotidiano più versatile che vi sia.

Non è un gaming phone, eppure fa girare fluidi tutti i giochi che ci sono sullo store di Google, è perfetto per la produttività ma anche pr lo svago multimediale. Non c’è niente che non possa fare; anche le fotografie e i video saranno di altissima qualità. Cosa aspettate dunque? A 529,90€ è il best buy del giorno, ma siate veloci. Potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro.

Motorola Edge 40: a questo prezzo è imperdibile

Di fatto, il Motorola Edge 40 si presenta come un device di fascia medio-alta con un processore interno coadiuvato da ben 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio interno. È un telefono certificato IP68 quindi questo implica che potrà resistere alla polvere e all’acqua. Nello specifico, l’azienda suggerisce che si può immergere in acqua fino a 1,5m di profondità per trenta minuti. Ovviamente parliamo di acqua dolce e non acqua salta.

La batteria è esagerata: c’è una cella energetica da 4400 mAh che consente di utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza mai doverlo ricaricare e, a proposito, sappiate che la ricarica sarà rapidissima (c’è la TurboPower da 68W). Lo schermo è un bellissimo pannello pOLED da 6,7 pollici con refresh rate da ben 144 Hz. Concludiamo segnalando la presenza di una selfiecam da 32 Megapixel e di un’ottica principale da 50 Megapixel coadiuvata da ultrawide, MacroVision e da un obiettivo per la profondità avanzato. A 529,90€ è il miglior mediogamma che ci sia; fate presto se siete interessati all’acquisto.

