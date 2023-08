Motorola Edge 40: il device più sottile, OGGI in super sconto su Amazon (-120€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone eccellente, dotato di una serie di caratteristiche all’avanguardia e con un design mozzafiato. Si chiama Motorola Edge 40 e presenta tantissime features di rilievo. Costa solo 479,90€ al posto di 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Motorola Edge 40 su Amazon: il Best Buy del giorno

È un telefono sottilissimo, leggero, con un display con bordi curvi OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz. La main camera è un’ottica da 50 megapixel con apertura f/1.4 coadiuvata da una seconda lente da 13 Megapixel che serve per fare foto ultragrandangolari e con la modalità Macro Vision attiva. Questo è un terminale Dual SIM e ciò implica che potrete inserire due schedine (e quindi due numeri) senza problemi. C’è l’NFC per i pagamenti contactless con Google Pay, la batteria è da 4400 mAh e si ricarica in un lampo con la tecnologia da 68W (e il caricatore è incluso in confezione). Nella scatola troverete anche una pratica cover trasparente in silicone. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione Coronet Blue con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sul fronte fotografico abbiamo, come detto, un’ottica principale da 50 Megapixel con apertura focale f/1.4, luminosa come non mai. È perfetta per le foto al buio e in condizioni di luce critica, ma anche per i video. Non di meno, il dispositivo è certificato IP68 contro acqua e polvere. Infine, è dotato di modem 5G per la connettività del futuro.

Grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 479,90€ al posto di 599,00€ quindi non lasciatevelo sfuggire; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.