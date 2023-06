Motorola Edge 40: flagship killer al TOP, ma prezzo CONTENUTO (-12%)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta ma che sia anche in grado di offrire ottime performance fotografiche, il tutto ad un prezzo contenuto, gioisci, è arrivata l’occasione che aspettavi. Il meraviglioso flagship killer Motorola Edge 40, il nuovissimo device del colosso della casa alata di proprietà di Lenovo, oggi si porta a casa con uno sconto sensazionale. Da 599,90€ infatti, lo pagherai solo 529,00€, e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Questo implica che non dovrai pagare neanche un centesimo in più per portartelo a casa. Mica male, vero? Inoltre, avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Il nostro consiglio è quello di non pensarci troppo: a questo costo andrà sicuramente a ruba quindi affrettati perché la promozione potrebbe terminare a breve.

Motorola Edge 40: a questo prezzo è da comprare subito

Fra i tanti vantaggi di Amazon, non ti abbiamo parlato ancora della possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, potrai anche scegliere di farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Locker disponibili. Si può anche dilazionare l’importo totale del gadget in comode rate con Cofidis oppure in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito.

Motorola Edge 40 è uno smartphone dotato di due fotocamere fantastiche, con sensore principale da 50 Megapixel f/1.4 con OIS, ha uno schermo da 6,55″ FullHD+ con refresh rate fino a 144 hz, ma non solo. Dispone di una batteria capiente da 4400 mAh che si ricarica con la TurboPower via cavo da 68W e l’alimentatore è anche incluso nella confezione del device. Nella scatola troverai anche una cover in silicone. A soli 529,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.