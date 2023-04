Motorola Edge 40: ecco come sarà il suo design

In queste ore sono trapelate in rete le prime immagini promozionali relative al futuro flagship killer Motorola Edge 40. Il dispositivo presenterà un’estetica accattivante, con una back cover avente una trama in simil-pelle.

Motorola Edge 40: ecco come sarà

Come molti di voi sapranno, il colosso americano di proprietà di Lenovo si sta preparando per svelare al mondo nuovi telefoni di punta. Oltre all’Edge 40 (la versione più “economica” dell’Edge 40 Pro), vedremo anche la nuova iterazione del pieghevole clamshell di successo. Si chiamerà Razr+ (2023) o Razr 40 Ultra, a seconda del mercato di riferimento. Tornando al flagship killer Edge 40, sappiamo che questo verrà commercializzato in diverse colorazioni e presenterà un design molto sfizioso ed elegante.

Grazie all’insider del web Evan Blass infatti, possiamo vedere le foto promozionali del dispositivo. Questo verrà venduto in quattro colorazioni: black, blue, green e red (Magenta, a dir il vero). La prima variante però, quella nera, sembra avere una finitura in pelle molto esclusiva. Vediamo il frame pulito e minimal, realizzato interamente in metallo, e uno schermo curvo con foro per la selfiecam e fingerprint al seguito.

Il display dovrebbe esser un’unità AMOLED da 6,55″ FullHD+ con refresh rate da 144 Hz. Sarà il primo telefono al mondo a presentare il processore Dimensity 8020 di MediaTek, coadiuvato da 128 o 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM. Non mancherà una batteria capiente da 4400 mAh con ricarica rapida via cavo USB Type-C da 68W. Presente anche la wireless charging da 15W.

La fotocamera principale sarà un’unità da 50 Mpx con OIS, seguita da un’ultrawide da 13 Megapixel. Anteriormente invece avremo la classica selfiecam da 32 Mpx per foto e video in alta risoluzione e videocall di alto profilo. Dulcis in fundo, avremo Android 13 con skin MyUX. Verrà venduto in Europa per 899,00€ ma siamo sicuri che con lo street Price lo potremo prendere a molto meno.

Di fatto, per fare un esempio, la versione più potente, il Motorola Edge 40 Pro, oggi costa solo 923,00€ su Amazon con un ulteriore coupon di 46,15€ applicabile al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.