Motorola Edge 30 Ultra con tripla fotocamera: offerta TOP su Amazon!

Se hai intenzione di compare un nuovo smartphone, di ottima qualità, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa incredibile offerta che ti propone oggi Amazon. Approfittando subito dello sconto del 18%, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale Motorola Edge 30 Ultra con tripla fotocamera al prezzo di soli 729,00 euro.

Eccellente sotto ogni punto di vista, questo fantastico smartphone è sicuramente quello che fa per te. Provvisto di un comparto fotografico a dir poco impeccabile, il Motorola Edge 30 Ultra ti permetterà di utilizzare una tripla fotocamera composta da un obiettivo da 200 MP e selfie cam da 60 MP, grazie al quale avrai la possibilità di scatta selfie eccezionali e foto estremamente nitide con la tecnologia Ultra Pixel e la stabilizzazione ottica con la tripla fotocamera da 200 MP e la fotocamera frontale da 60 MP.

Questo telefono cellulare, è dotato di un display da 6.7 pollici Curved OLED a 144 Hz ultra fluido. Potrai visualizzare un miliardo di sfumature di colore su questo fantastico schermo OLED FullHD+ HDR10+ con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone, 144 Hz. Inoltre, grazie alla presenza della connettività 5G ultraveloce, potrai scaricare film in pochi secondi e potrai ottenere prestazioni eccellenti grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ottimizzato per la velocità 5G.

Ottimo anche dal punto di vista della memoria, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La Batteria a 4600 mAh a lunga durata, ti permetterà di utilizzare lo smartphone per ben 2 giorni e in soli 5 minuti con la ricarica rapida TurboPower da 125 Watt, potrai avere sino a 9 ore di autonomia.

Insomma, un prodotto eccellente da non perdere per nessun motivo, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale Motorola Edge 30 Ultra con tripla fotocamera a soli 729,00 euro. Affrettati, lo sconto del 18% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.