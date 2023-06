Motorola Edge 30 Pro: con 300€ di sconto il prezzo è REGALATO

Se stai cercando uno smartphone che possa soddisfarti sotto tutti i punti di vista, oggi è il tuo giorno fortunato dal momento che puoi correre su Amazon e acquistare un prodotto che sconvolge la concorrenza. Sto parlando ovviamente del Motorola Edge 30 Pro, un prodotto top di gamma che tra le mani esplode di tecnologia.

Proprio ora che è andato in scontro con un bel ribasso il 38%, non te lo puoi perdere. Collegati su Amazon dove hai l’occasione di risparmiare più di €300 e completare il tuo acquisto con soli 529,19€. Non perdere tempo perché la promozione potrebbe terminare da un minuto all’altro.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Motorola Edge 30 Pro: lo smartphone che di Top ha tutto

Motorola Edge 30 Pro è uno smartphone che non ha niente da invidiare a modelli molto più noti. Forse neanche lo avevi preso in considerazione quando hai deciso di comprare un nuovo telefono, tuttavia ora è qua e ti sta conquistando ogni minuto che passa.

Grazie al suo display OLED con refresh rate fissato a 144 Hz hai ben poche limitazioni. Non solo la risoluzione è Full HD+, grazie anche al processore Snapdragon e ai 12 GB di RAM puoi praticamente fare di tutto e di più come streaming, applicazioni, gaming mobile e tanto altro ancora.

Non hai neanche limiti di spazio visto che sono integrati 256 GB di memoria sui quali non fare meno di salvare tutti gli scatti e i video che registri grazie alla straordinaria tripla fotocamera posteriore e alla selfiecam da 60 megapixel che ti riprende come un professionista.

Ovviamente questo smartphone ha tantissimi altri pregi: la batteria ti porta fino a sera ad esempio e si ricarica in modo ultraveloce. Monta Android 12 come sistema operativo, in confezione trovi una cover inclusa ed hai la possibilità di inserire fino a due SIM al suo interno per non fare a meno di niente.

Se tutto questo non ti basta, sappi che supporta anche il 5G.

Allora cosa ne pensi? Collegati immediatamente su Amazon dove hai la possibilità di acquistare il tuo Motorola Edge 30 Pro a soli 529,19€.

Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.