Motorola Edge 30 Neo scende a meno di 230€ su Amazon: prezzone IMPERDIBILE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Motorola Edge 30 Neo si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 229,36€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un best buy incredibile, potentissimo e dotato di tecnologie all’avanguardia. Vanta un rapporto qualità-prezzo senza rivali e si prefigura come una delle migliori soluzioni ad oggi in commercio per chi cerca un terminale concreto e, al tempo stesso, elegante. Il modello in questione infatti è in colorazione “Black Onyx” (realizzata in collaborazione con Pantone) e dispone di 8 GB di RAM e di ben 256 GB di memoria interna.

C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che si ha diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Infine, si può godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno in cinque soluzioni a tasso zero.

Motorola Edge 30 Neo: il super top di gamma da comprare oggi

Questo device si presenta come un dispositivo all’avanguardia, con prestazioni di alto livello e un prezzo sorprendentemente accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 229,36€, con le spese di spedizione incluse, è uno dei migliori gadget da acquistare adesso. Con una costruzione curata e un profilo sottile, questo smartphone si adatta comodamente alla vostra mano, offrendo una sensazione premium. Il display pOLED da 6,3″ con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz, senza cornici, è eccellente per la visione dei contenuti, per la navigazione online o per la fruizione di videogames da mobile. Sotto la superficie, è alimentato da un processore Snapdragon 695 di Qualcomm con modem 5G ed è supportato da una generosa quantità di memoria RAM.

Il comparto fotografico del Motorola Edge 30 Neo è un altro punto forte; presenta una tripla fotocamera posteriore versatile che riesce a catturare immagini dettagliate e ricche di colore in una varietà di situazioni. La batteria è progettata per durare tutto il giorno e con la ricarica rapida avrete energia sufficiente per affrontare le attività quotidiane con pochi minuti di ricarica. A soli 229,36€ questo è il midrange low-cost da comprare oggi su Amazon.

