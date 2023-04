Motorola Edge 30 Neo in offerta: a questo prezzo è un MUST BUY

Il Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone Android avanzato e completo. Decisamente una delle scelte più interessanti nella fascia media del mercato, grazie ad un’ottima qualità generale, ad una scheda tecnica estremamente solida e all’ottima affidabilità garantita dal brand Motorola.

Normalmente il Motorola Edge 30 Neo viene proposto a 429€, ma grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistarlo a soli 300€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro venerdì 28 aprile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è inclusa nel prezzo e inoltre potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il Motorola 30 Neo è uno smartphone dotato di un display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ha una tripla fotocamera da 64 MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel e una fotocamera frontale da 32 MP per selfie perfetti.

Supporta la connettività 5G ultraveloce grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 e ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria da 4020 mAh offre una lunga durata e può essere ricaricata rapidamente con la ricarica TurboPower da 68 Watt. Inoltre, il Motorola 30 Neo offre funzionalità Ready For per connettersi in modalità wireless a una TV o un PC. Menzione speciale per l’accattivante stile Pantone nel colore dell’anno Very Peri, che lo rende distingue da qualsiasi altro smartphone in commercio. Ti consigliamo di non farti scappare l’offerta e di approfittare dello sconto!

