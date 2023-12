Motorola Edge 30 Neo: il midrange più esclusivo, TUO a un prezzo SPETTACOLARE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android che non costi troppo ma che offra prestazioni di altissimo profilo oggi vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 30 Neo che su Amazon costa solo 212,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevi sfuggire questa occasione perché è un vero best buy. Il modello in questione ha 8 GB di RAM, 256 GB di storage su memorie rapide, dispone di uno schermo da 6,3 pollici pOLED FullHD+, ha il processore Snapdragon 695 di Qualcomm con modem 5G al seguito e presenta anche un sistema fotografico composto da due sensori evoluti con quello principale da 64 Megapixel. La batteria è eccellente ed è gestita da un sistema di ricarica a 68W TurboPower. La cover in silicone è contenuta nella confezione e il modello in sconto è quello in colorazione “Black Onyx”, realizzato insieme a Pantone.

Motorola Edge 30 Neo su Amazon: Best Buy assoluto

Questo smartphone di fascia media di Motorola è eccellente; grazie al processore Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage, oltre al modem 5G, ovviamente, riesce a gestire operazioni complesse in qualsiasi ambito. Lo schermo è un pannello FullHD+ pOLED da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e cornici sottili al seguito per una visione dei contenuti strepitosa. Il comparto fotografico è composto da due ottiche con sensore principale da 64 Megapixel e la selfiecam è da 32 Mega. Tante le funzionalità software correlate. La batteria invece, è una cella energetica da 4020 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 68W TurboPower.

Il meraviglioso Motorola Edge 30 Neo viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. A 212,00€ è da comprare immediatamente.

