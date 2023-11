Motorola Edge 30 Neo: con un costo così basso è da prendere al volo

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media semplicemente sensazionale; si chiama Motorola Edge 30 Neo ed è sorprendete. Grazie agli sconti di Amazon poi, si trova ad un prezzo speciale: solo 221,30€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è difficile trovare di meglio; è ottimo sotto tutti i punti di vista, è leggero, ha un bel design e dispone di una scheda tecnica all’avanguardia ricca di funzionalità premium. Come non citare poi il processore di fascia alta, lo schermo AMOLED e un comparto fotografico/video di altissimo profilo.

Motorola Edge 30 Neo: flagship killer dal prezzo low-cost

Andiamo con ordine: il Motorola Edge 30 Neo si presenta con un design elegante e moderno che cattura subito l’attenzione di tutti. Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, ed è perfetto per la visione di contenuti multimediali, per la navigazione e perfino per il gaming da mobile. Sotto il cofano ospita un processore performante, lo Snapdragon 695 di Qualcomm che, coadiuvato a 6 GB di RAM e a 128 GB di memoria interna, assicura prestazioni di altissimo profilo. C’è spazio a sufficienza per foto, video, app e canzoni.

Il comparto fotografico non delude; troviamo tre sensori all’avanguardia con quello principale da 108 MP che cattura immagini dettagliate e nitide, mentre la lente grandangolare da 8 MP offre un’ampia prospettiva per scatti panoramici. C’è poi una macro camera da 2 MP ottima per immagini ai dettagli più piccoli. Menzione speciale per la batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia eccellente per affrontare una giornata intensa di utilizzo. Non manca il supporto alle reti di quinta generazione (grazie ad un modem 5G) e c’è perfino il lettore di impronte digitali posto sotto il pannello e lo sblocco con il volto. Il midrange premium di Motorola, Edge 30 Neo, costa solo 221,30€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.