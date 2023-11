Motorola Edge 30 Neo: best buy a questo prezzo (solo 232€ su Amazon)

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media veramente interessante: si chiama Motorola Edge 30 Neo ed è un prodotto fantastico perché vanta un rapporto qualità-prezzo incredibile. Viene proposto da Amazon alla cifra speciale di soli 232,93€, spese di spedizione incluse, al posto di 299,90€ con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Prima di esaminare il dispositivo nella sua interezza vi ricordiamo che c’è anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e che si può dilazionare il costo complessivo dell’articolo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Motorola Edge 30 Neo: questo è il miglior smartphone di fascia media

Lo schermo è un pannello pOLED FullHD+ da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz, che permette una visualizzazione perfetta dei contenuti video; si vede benissimo sotto la luce diretta del sole ed è anche molto luminoso. Questo smartphone è anche un eccellente batteryphone visto che gode di una cella energetica da 4020 mAh con fast charge TurboPower da 68W; si può avere un’autonomia di un giorno e mezzo con una singola carica. Il caricatore è incluso in confezione così come la cover in silicone.

Come se non bastasse, il device gode di un comparto fotografico degno di nota con sensore principale da 64 Megapixel con ultrawide correlata; le foto sono ottime, di giorno così come di notte e si possono girare video eccellenti in 4K senza il minimo problema. La selfiecam poi, è da 32 Megapixel. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G che permette di eseguire applicazioni pesanti e complesse.

Motorola Edge 30 Neo è il mediogamma che noi vi proponiamo oggi su Amazon: con un prezzo di soli 232,93€, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

