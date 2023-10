Motorola Edge 30 Neo (8/256 GB): a QUESTO PREZZO su Amazon è OTTIMO

Acquistare uno smartphone compatto, con ottime specifiche tecniche e un prezzo inferiore ai 250 euro è possibile: grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, c’è ora la possibilità di acquistare il Motorola Edge 30 Neo con un prezzo scontato di 234 euro per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Motorola Edge 30 Neo: è il compatto da comprare a meno di 250 euro

Il Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone completo, ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Da segnalare anche una doppia fotocamera, con sensore principale da 64 Megapixel.

Lo smartphone è Dual SIM, ha una batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida da 68 W, e può contare sul chip NFC e sul sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 13. Per chi è alla ricerca di un modello compatto e completo, scegliere il Motorola Edge 30 Neo è oggi una soluzione consigliata, soprattutto considerando l’offerta in corso.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 30 Neo 8/256 GB al prezzo scontato di 234 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per la variante in offerta, venduta e spedita direttamente da Amazon. Per sfruttare subito l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.