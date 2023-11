Motorola Edge 30 Fusion: sconto FOLLE dell'8% su Amazon per il BLCK FRIDAY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia medio-alta, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 30 Fusion, un prodotto sensazionale che dispone di una scheda tecnica assurda, con un comparto fotografico degno di nota, un processore di fascia altissima e una batteria capiente e generosa che si ricarica in un lampo. Il modello in questione è in colorazione Viva Magenta, vanta il Dual SIM, presenta la cover in confezione e perfino gli auricolari TWS. Costa solo 369,99€ con lo sconto folle dell’8% su Amazon, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è indispensabile.

Motorola Edge 30 Fusion: ecco perché comprarlo

Il dispositivo di Motorola è uno smartphone Android di fascia medio-alta con tre fotocamere di punta. Il sensore principale è da ben 50 Megapixel con OIS al seguito. Ci sono altre due ottiche premium, un’ultrawide e una Macro Vision per realizzare scatti creativi. Il pannello è un FullHD+ OLED da 144 Hz di refresh rate, curvo sui lati, che permette di vedere al meglio i contenuti. È poi bilanciatissimo, grande 6,5″ e supporta l’HDR10+. Come non citare poi la connettività 5G di nuova generazione; il modem integrato vi permetterà di scaricare film e video in pochissimi secondi e con il SoC Snapdragon 888+ di Qualcomm lavorerete e giocherete alla velocità della luce. Questo è un chipset potentissimo, incredibile, perfetto per tutte le operazioni.

Menzione speciale per gli 8 GB di RAM, i 128 GB di memoria interna e il supporto alla ricarica rapida da 68W con la TurboPower. La batteria da 4400 mAh assicura un giorno intero di autonomia e si ricarica rapidamente in soli 15 minuti da 0 al 50%. Costa solo 369,99€ ma è uno smartphone veramente pregiato; c’è la consegna celere e immediata e potete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine id Cofidis. A questo prezzo, il Motorola Edge 30 Fusion è da prender al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.