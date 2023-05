Motorola Edge 30 Fusion: OFFERTA a tempo limitato ancora per pochissime ore

Il meraviglioso Motorola Edge 30 Fusione Pantone Edition oggi si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo veramente strepitoso. Attenzione perché si tratta di un’offerta a tempo limitato; durerà ancora pochissime ore, quindi vi invitiamo a prenderlo in considerazione sul serio perché la promozione terminerà a breve. Ricordatevi poi che questo gioiello gode di tantissimi vantaggi esclusivi grazie al portale di Amazon. In primo luogo vi diciamo il prezzo: solo 529,90€ al posto di 679,90€ per la versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di Storage interno. Questo è un flagship killer unico, dotato di un design accattivante, di una colorazione esclusiva realizzata grazie alla collaborazione con Pantone, presenta una scheda tecnica da primo della classe e ha uno schermo risoluto con refresh rate da 144 Hz. Insomma, qui ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia che costa quanto un mediogamma.

Motorola Edge 30 Fusion su Amazon: il Best Buy che avete sempre sognato

Oltre a presentare una scheda tecnica di tutto rispetto, è oltremodo vantaggioso. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna è celere grazie al servizio di Prime, si può ritirare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, c’è la garanzia di due anni grazie ad Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata e si può anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Motorola Edge 30 Fusion presenta tre sensori fotografici e quello principale ha una risoluzione di 50 Megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Meraviglioso il display OLED FullHD+ da 144 Hz curvo sui lati; i colori saranno nitidi e vibranti così come i vostri contenuti. C’è il supporto all’HDR10+ ed è un pannello da 6,5 pollici. Il processore è l’ottimo Snapdragon 888+ di Qualcomm, coadiuvato dal modem 5G e da RAM da 8 GB. Tanto spazio a bordo per archiviare i vostri dati con 128 GB di Storage interno.

A soli 529,90€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

