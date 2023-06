Motorola Edge 30 Fusion: la versione Viva Magenta ti farà risparmiare 200€

Motorola Edge 30 Fusion nella sua colorazione viva magenta, realizzata in collaborazione con Pantone, è il miglior flagship killer che tu possa comprare oggi su Amazon; da 679,90€ lo potrai pagare solo 479,00€, spese di spedizione incluse. Lo avrai gratuitamente presso il tuo domicilio senza dover pagare la consegna; volendo potrai anche farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Motorola Edge 30 Fusion: costa poco ma offre tanto

Il Motorola Edge 30 Fusion nella colorazione viva magenta, realizzata in collaborazione con Pantone, catturerà immediatamente l’attenzione dei vostri amici. Questo colore vibrante e distintivo aggiunge uno stile unico al dispositivo, distinguendolo dagli altri smartphone sul mercato. È dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 888+ con modem 5G, una RAM generosa da 8 GB con 128 GB di memoria interna, Edge 30 Fusion offre prestazioni di alto livello. Sarai in grado di gestire multitasking, giochi intensi e app complesse senza problemi, assicurandoti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

L’ampio display da 6,55″ OLED del telefono ti offrirà un’esperienza visiva coinvolgente. Grazie alla sua risoluzione nitida e alla tecnologia avanzata, potrai goderti film, serie TV, giochi e contenuti multimediali con dettagli straordinari. C’è poi una fotocamera versatile da 50 Megapixel con OIS che ti consentirà di catturare foto e video di alta qualità. La batteria è da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida. Potrai utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Il prezzo speciale di soli 479,00€ su Amazon per il Motorola Edge 30 Fusion nella colorazione viva magenta è un’offerta da non perdere. Con le spese di spedizione incluse, avrai accesso a un dispositivo di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Approfitta di questa opportunità per possedere uno smartphone dallo stile distintivo e dalle prestazioni eccellenti senza dover sforare il tuo budget.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.