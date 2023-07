Motorola Edge 30 Fusion: il più bel mediogamma, oggi in super sconto

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Di fatto, se il budget è di circa 500€, potreste optare per il meraviglioso flagship killer di Motorola, l’elegantissimo Edge 30 Fusion, un terminale dall’estetica mozzafiato, super sottile, con uno schermo risoluto e un comparto fotografico degno di nota. Non di meno, il modello che vi proponiamo dispone di 8 GB di memoria RAM, di 128 GB di storage interno ed è venduto nella colorazione Viva Magenta, esclusiva e realizzata in collaborazione con Pantone. Insomma, questa ammiraglia la pagherete solo 479,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

La consegna sarà celere e immediata e non dovrete pagare per portarvelo a casa; il dispositivo è un best buy unico alla cifra a cui viene venduto. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Con uno sconto del 29% sul prezzo di listino, questo gadget è veramente unico.

Motorola Edge 30 Fusion: perché comprarlo oggi?

Come detto, il Motorola Edge 30 Fusion è un flagship killer spaziale; si tratta di uno smartphone risoluto, con uno schermo da 6,5 pollici con bordi curvi, risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e tecnologia OLED. È dotato di un processore Snapdragon 888 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. È, ovviamente, Dual SIM, compatibile con le reti 5G. La main camera è l’ottica lente da 50 Megapixel e la colorazione è l’esclusiva Viva Magenta. In confezione troverete anche una pratica cover in silicone per proteggere il dispositivo.

A soli 479,90€ al posto di 679,90€ questo Motorola Edge 30 Fusion è un dispositivo veramente fantastico; viene venduto e spedito da Amazon, gode della consegna celere e c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis.

