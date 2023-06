Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma più completo, TUO con il 32% di sconto

Se stai cercando uno smartphone di alta qualità che unisca prestazioni straordinarie, che disponga anche di una fotocamera potente e un di un design accattivante, abbiamo ciò che farà al caso tuo: il Motorola Edge 30 Fusion è qui per soddisfare le tue esigenze. SuAmazon puoi acquistarlo a un prezzo speciale di soli 464,00€, un bello sconto rispetto al valore di listino di 679,90€.

Motorola Edge 30 Fusion: eleganza, potenza e versatilità

Il Motorola Edge 30 Fusion è equipaggiato con un potente processore Qualcomm Snapdragon 888+ di fascia alta che ti permetterà di gestire facilmente le applicazioni più esigenti e multitasking senza problemi. La sua velocità e reattività ti consentiranno di navigare, giocare e utilizzare le tue app preferite senza alcun intoppo.

Se ami scattare foto e registrare video di alta qualità, questo è lo smartphone ideale per te. Con una tripla lente da 50 Megapixel con stabilizzatore ottico potrai catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. L’obiettivo grandangolare ti consentirà di scattare foto panoramiche mozzafiato, mentre il sensore di profondità ti permetterà di realizzare ritratti con effetto sfocato professionale. Potrai anche registrare video in 4K per immortalare i momenti più preziosi con una qualità eccezionale.

Il device vanta un ampio display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. Grazie alla sua elevata luminosità e alla riproduzione dei colori vivida, potrai goderti contenuti multimediali e giochi con una qualità visiva sorprendente. Inoltre, il display curvo offre un’esperienza di visione immersiva, che ti farà sentire al centro dell’azione. È anche dotato di una batteria generosa che ti consentirà di utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza problemi di carica. Potrai goderti il tuo dispositivo senza interruzioni e restare sempre connesso con il mondo.

A soli 464,00€ al posto di 679,90€ questo Motorola Edge 30 Fusion rappresenta il top del momento ad un prezzo contenuto; non lasciartelo sfuggire.

