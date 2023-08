Motorola Edge 30 Fusion a soli 479€: OFFERTA TOP da non lasciarsi sfuggire

Se siete alla ricerca di nuovo smartphone di fascia medio-alta e non sapete cosa comprare, magari avete anche un budget sui 500€, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Motorola Edge 30 Fusion ed è un prodotto assolutamente superlativo. Grazie agli sconti folli di Amazon poi, sarà vostro con un prezzo irrisorio: solo 479,90€ al posto di 679,90€. Praticamente andrete a risparmiare 200€ sul valore di listino: mica poco, se ci pensate. La versione che vi consigliamo è quella in colorazione Viva Magenta con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno (non espandibile). Vi ricordiamo che in confezione troverete il caricatore, la cover wireless e un paio di auricolari TWS Bluetooth di nuova generazione. Se siete interessati/e, sbrigatevi perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero finire a breve.

Motorola Edge 30 Fusion: ecco perché dovete comprarlo

Oltre ai tanti accessori presenti in confezione, il Motorola Edge 30 Fusion è un vero best buy per tantissimi motivi; fra tutti, vi ricordiamo che avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Avrete poi diritto al reso gratis entro un mese in caso di gravi problematiche e, infine, potrete anche usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Inoltre, se il prezzo vi sembrerà comunque troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

A soli 479,90€ questo Motorola Edge 30 Fusion è il device del giorno su Amazon. Dispone di un processore Snapdragon 888+, di 8 GB di RAM, 128 GB di storage, ha il modem 5G e un pannello da 6,5″ OLED FHD+ con refresh rate fino a 144 Hz. La colorazione è la “Viva Magenta” realizzata in collaborazione con Pantone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.