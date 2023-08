Motorola Edge 30 Fusion: a meno di 480€ è il flagship killer PERFETTO

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia medio-alta ma non volete spendere più di 500€, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Motorola Edge 30 Fusion infatti, è uscito sul mercato da pochi mesi ma è subito diventato un super best buy grazie al prezzo a cui è stato proposto in commercio: 679,90€. Tuttavia, pensate che oggi è anche in super sconto al prezzo consigliato di soli 479,90€. Con un risparmio di circa 200€, questo dispositivo è un’ammiraglia davvero unica nel suo genere. Fate presto prima che finisca la promozione dedicata o prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Motorola Edge 30 Fusion: ecco perché devi comprarlo

Il Motorola Edge 30 Fusion presenta una fotocamera principale da ben 50 megapixel di nuova generazione con stabilizzazione ottica, ma ci sono altre due lenti a bordo, perfette per scatenare la creatività di ciascuno. Il display è un bellissimo pannello da 6,5 pollici dotato di tecnologia OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz; insomma, è un’unità degna di nota che vi permetterà di vedere al meglio i contenuti e le immagini. È un telefono Dual SIM quindi gode del supporto a due schedine differenti e pensate che in confezione troverete anche gli auricolari wireless inclusi nel prezzo. Il processore è l’ottimo Snapdragon 888+ coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il modello che vi suggeriamo è quello in colorazione Viva Magenta. Ottima la batteria 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e gratuita, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e, infine, a 479,90€ ci sono anche le spese di spedizione comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.