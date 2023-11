Motorola Edge 30 Fusion: a 369€ è da comprare IMMEDIATAMENTE, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Motorola semplicemente unico nel suo genere; si chiama “Edge 30 Fusion” ed è spettacolare. Si tratta di un device con un design mozzafiato, un frame sottilissimo, è leggero e performante e ha una batteria capiente. Il modello in questione ha 8 GB di RAM. e 256 GB di storage, ovviamente è Dual SIM ed è in colorazione “Viva Magenta”, realizzata in collaborazione con Pantone. Fra le altre cose, segnaliamo che in confezione troverete la cover in silicone e gli auricolari wireless. Grazie alle offerte del Black Friday si porterà a casa con soli 369,00€, spese di spedizione incluse.

C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (volendo, anche in meno di 24 o 48 ore) e in più avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in realtà, in questo periodo, tale lasso di tempo è stato allungato fino al 31 gennaio 2024). Si ha diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito e si può perfino dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Motorola Edge 30 Fusion: il Best Buy del giorno su Amazon

Questo smartphone di Motorola è un best buy senza paragoni; vanta specifiche al top come ad esempio, il processore Qualcomm Snapdragon 888+ con modem 5G incluso, 8 GB di RAM per un multitasking senza lag e ben 128 GB di memoria interna. Il display qui è un pannello pOLED da 6,5″ con refresh rate di 144 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+; è perfetto per la visualizzazione dei contenuti multimediali in streaming ma anche per la gestione dei social.

Il comparto fotografico è composto da diversi sensori evoluti che girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio. La main camera è un’ottica da 50 megapixel con OIS; c’è il modem 5G incorporato nel SoC di bordo. Concludiamo segnalando la batteria da 4400 mAh che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. A soli 369,00€ il modello in colorazione Viva Magenta è da prendere al volo, ma siate veloci.

