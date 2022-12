Motorola Edge 20: a QUESTO PREZZO è il mid-range DA COMPRARE (-48%)

Tra gli smartphone di fascia media in grado di offrire il miglior rapporto prestazioni/prezzo troviamo l’ottimo Motorola Edge 20, protagonista oggi di un’imperdibile offerta su Amazon dove viene proposto con il 48% di sconto nella variante top con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

La promozione è da cogliere al volo. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Motorola Edge 20 al prezzo scontato di 299 euro invece che 579 euro con un risparmio di ben 280 euro rispetto al listino.

Da notare che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 59,98 euro, senza interessi e costo aggiuntivi. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Motorola Edge 20: a metà prezzo su Amazon è un vero e proprio affare da cogliere al volo

Il Motorola Edge 20 può contare su di una scheda tecnica davvero completa. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 778G che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel, sensore teleobiettivo da 8 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 16 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali a completare le specifiche. Il Motorola Edge 20 presenta, inoltre, un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Edge 20 al prezzo scontato di 299 euro invece di 579 euro. L’offerta si riferisce al modello top della gamma (con 8/256 GB). È possibile puntare sull’acquisto in 5 rate mensili da 59,98 euro. Per acquistare lo smartphone a prezzo ridotto è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.