Motorola ha recentemente presentato la serie Edge 20 di smartphone premium e di fascia medio-alta. Solo pochi giorni dopo, sul web sono comparse le prime informazioni relative al nuovo telefono entry-level del marchio. Secondo i risultati, questo device verrà rilasciato anche con il marchio Lenovo.

Motorola Moto E20: un Lenovo K14 con un altro nome

Ultimamente, Lenovo ha rilasciato diversi dispositivi Motorola con il proprio logo. Quindi, non sorprende sapere che il prossimo Moto E20 sarà venduto anche come Lenovo K14 in alcuni mercati.

Secondo un rapporto di MySmartPrice, questi telefoni sono stati certificati da Bluetooth SIG e TÜV Rheinland con il numero di modello XT-2155. Il primo portale ne conferma l'arrivo con il modulo Bluetooth 5.0, mentre il secondo sito suggerisce la presenza di una batteria da 3760mAh con supporto alla ricarica da 10W.

Purtroppo le certificazioni non dicono altro se non i parametri sopra citati. Ad ogni modo, poiché questo dispositivo sarà un telefono della serie Moto E, il che significa che dovrebbe disporre di specifiche inferiori rispetto allo smartphone della serie Moto G più economico del momento, ovvero il Moto G10.

Per chi non lo sapesse, il Moto G10 è dotato di un pannello LCD HD+ da 6,5 ​​pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, quattro fotocamere così ripartite: 48MP (wide) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro) + 2MP (profondità), snapper selfie da 8MP fotocamera, sensore di impronte digitali, classificazione IP52 per resistenza a polvere/acqua, Android 11, batteria da 5.000 mAh e ricarica da 10 W.

A partire da ora, le date di presentazione dei nuovi Motorola Moto E20 e Lenovo K14 sono ancora oggi un mistero. Ma ci aspettiamo di saperne di più su questi dispositivi non appena ci avvicineremo alla presentazione: restate connessi.

Lenovo

Smartphone