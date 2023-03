Motorola DynaTac 8000X: il primo cellulare della storia esordì 40 anni fa

Il 6 marzo del 1983, ben 40 anni fa, veniva messo in vendita il primo telefono cellulare della storia: il Motorola DynaTac 8000X, noto anche come “The Brick” (“Il Mattone”). Quel giorno segnò una svolta epocale nel settore delle telecomunicazioni, aprendo la strada ad una nuova era caratterizzata da un’innovazione tecnologica inarrestabile.

Il cellulare divenne ben presto uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni, permettendoci di rimanere costantemente connessi con il mondo. Oggi, il telefonino… o meglio… lo smartphone è un apparecchio imprescindibile per la maggior parte di noi, in grado di soddisfare numerose esigenze.

Tutto cambiò dopo il debutto del cellulare Motorola DynaTac 8000X

Motorola DynaTac 8000X era un dispositivo ingombrante e dalla forma rettangolare, molto simile ad un classico walkie-talkie. Troppo grande per essere considerato tascabile: pesava ben 800 grammi ed aveva un’altezza di 25 centimetri. Era possibile memorizzare solo 30 numeri di telefono e per una ricarica completa della batteria occorrevano ben 10 ore.

Il Dynatac 8000X presentava un’importante tastiera numerica ed un piccolo schermo monocromatico ad una sola riga. Questo telefono è diventato celebre anche grazie alla sua apparizione in due film: “Wall Street” del 1987, in cui Gordon Gekko (interpretato da Michael Douglas) lo utilizza per effettuare delle chiamate (ovviamente) ed il sequel del 2010, in cui il cellulare di Motorola viene restituito a Gekko dopo la sua scarcerazione:

La durata delle chiamate era limitata a poco più di 30 minuti. Il prezzo base di 3995 dollari rendeva il cellulare di Motorola un prodotto estremamente costoso per l’epoca. Tuttavia, nonostante le sue limitazioni tecniche, il DynaTac 8000X ha rappresentato un punto di svolta per lo sviluppo delle moderne tecnologie di telefonia mobile, portando alla nascita degli smartphone che oggi utilizziamo.

I test erano già iniziati 10 anni prima quando Martin Cooper, ingegnere di Motorola, effettuò la prima chiamata sperimentale “senza fili”. Il Dynatac 8000X è stato un successo, con 300.000 esemplari venduti. Grazie a questo modello, Motorola ha dominato il mercato della telefonia mobile fino al 1998, quando è stata superata da Nokia, producendo anche altri modelli iconici come lo StarTac.