Un rumor appena emerso dalla rete suggerisce che Motorola potrebbe presto far resuscitare il suo rugged phone Defy: ecco come dovrebbe essere la versione moderna dell'iconico telefono.

Motorola Defy 2021: cosa sappiamo

Motorola si starebbe preparando al lancio di un nuovo smartphone economico soprannominato Motorola Defy: si tratterebbe di una versione moderna del telefono introdotto nel 2010, famoso per essere stato il primo Android resistente all'acqua.

Ovviamente, il nuovo Defy avrebbe un design molto più contemporaneo, incluse tre fotocamere posteriori e una selfie cam nascosta in un notch a goccia. Aggiungiamo che oltre alla resistenza alla polvere e all'acqua (la certificazione IP68 non è più così rara), il terminale conterebbe su un corpo altamente resistente agli urti che gli permetterebbe di sopravvivere a rovinose cadute, grazie al suo design “strutturalmente rinforzato” (l'utente dovrebbe anche contare su un laccio per ridurre le possibilità di cadute, come si evince dal render di seguito).

Il resto delle specifiche si allinea alle caratteristiche di un telefono medio di gamma, a partire dal chip Snapdragon 662, associato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile. Il Defy – che dovrebbe vantare uno schermo da 6,5 ​​pollici Gorilla Glass Victus e una batteria considerevole da 5.000 mAh – ospiterebbe sul retro una fotocamera principale da 48 MP, una macro cam da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre sul davanti dovrebbe essere ubicata una selfie-cam da 8 MP.

Il noto tipster Evan Blass ha anche svelato che il rugged phone di Motorola conterà sua una ricarica veloce da 20W e che presenterà il tanto amato jack per cuffie da 3,5 mm.

