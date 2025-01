Motorola da 70€ su Amazon: 10 smartphone in offerta BOMBA per pochissimo

Le migliori offerte sugli ottimi smartphone Motorola le trovi su Amazon in questo momento e solo per poco tempo ancora! Guarda questa super selezione di 10 modelli eccezionali a partire da circa 70€: c’è un ottimo device per ogni esigenza, basta scegliere il tuo.

Moto e14 con 2/64GB con batteria da 5000 mAh e display con refresh rate da 90Hz a 70,99€.

Moto g04 con 128GB di storage interno e mega batteria da 5000 mAh e ampio display da 6,56″ a 85€.

g24 con ampio display dotato di refresh rate da 90Hz e gran batteria da 5000 mAh a 102,90€.

moto g34 5G con supporto alla rete 5G, display 120Hz e camera da 50MP. Accaparratelo a 106,99€.

moto g23 con 8GB di RAM, 128GB di storage e schermo con refresh rate da 90Hz a 143,49€.

moto g72 con fotocamera da 108MP, 8GB di RAM e 128GB di spazio i archiviazione a 177,99€.

g85 con supporto al 5G, 8GB di RAM e 256GB di storage a 182,40€ invece di 329,90€.

Edge 40 Neo con schermo dotato di refresh rate da 144Hz, 12GB di RAM e 256GB di storage a 226€ invece di 399,90€.

edge 50 con 12GB di RAM e 512GB di storage interno con eccellente display da 6,67″ pOLED dotato di refresh rate da 120Hz. Accaparratelo a 391,40€.

Razr 50 Ultra, eccezionale pieghevole a conchiglia con doppio display pOLED. Edizione 12/512GB a 868€ invece di 1199€.

Investire in uno smartphone Motorola, indipendentemente dalla fascia di prezzo, significa scegliere un prodotto affidabile, sicuro e di qualità. Sfrutta gli sconti Amazon adesso, non aspettare troppo o rischierai che finiscano quando avrai deciso. Disponibilità limitata.