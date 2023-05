Motorola, che SPETTACOLO su Amazon: smartphone a partire da 99€

Se stai cercando un nuovo smartphone che unisca prestazioni, design e un prezzo conveniente, allora non puoi perderti queste offerte su Amazon. Abbiamo selezionato per te 4 smartphone Motorola che si distinguono per le loro caratteristiche tecniche e per il loro rapporto qualità-prezzo. Ecco i dettagli!

1. Motorola Moto e13: Questo smartphone offre un ampio display da 6,6 pollici, audio stereo, una batteria da 5000mAh con ricarica veloce, e una fotocamera eccezionale, potenziata dall’AI. Il tutto a soli 99,90€ invece di 129,90€.

2. Motorola Moto G82: questo dispositivo offre un display OLED da 6,5 pollici con refresh rate da ben 120Hz, una batteria da 5000mAh, e una fotocamera tripla da 50MP. Inoltre, è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 695 5G. Prendilo a 279,90€ invece di 349,90€.

3. Motorola Moto Edge 30 Fusion: questo smartphone si distingue per il suo display FHD+ OLED a 144 Hz, la tripla fotocamera da 50 MP, e il processore Qualcomm Snapdragon 888+. È disponibile in promozione a 469,00€ invece di 679,90€.

4. Motorola Edge 40: Questo dispositivo offre un display pOLED FHD+ a 144 Hz, una fotocamera da 50 MP e una selfie cam da 32 MP. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8020 e ha una batteria da 4400mAh. Il prezzo offerta è di 529,90€ invece di 599,90€.

Ogni smartphone ha le sue particolarità, ma tutti condividono la qualità e l’affidabilità del marchio Motorola. Approfitta di queste offerte su Amazon e scegli lo smartphone che fa per te!

