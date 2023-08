Motorola annuncia il nuovo smartphone economico Moto g14

Motorola ufficializza l’arrivo sul mercato del nuovo smartphone Moto g14, un dispositivo economico che non rinuncia a funzionalità premium. Display FullHD+, per una chiara visualizzazione dei contenuti, ed esperienza audio coinvolgente grazie agli altoparlanti stereo ed alle tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound.

Il sistema fotografico di Moto g14 comprende un sensore principale da 50MP, grazie a cui è possibile scattare foto di alta qualità. Non passa inosservato il design, con specifici modelli che prevedono l’utilizzo di pelle vegana.

Moto G14: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Moto g14 offre una visione nitida in FullHD+ grazie allo schermo da 6,5″ con aspect ratio di 20:9. Il design Hole-in-Display e le cornici ridotte forniscono più spazio per i propri contenuti preferiti. Gli altoparlanti stereo migliorano i bassi e le voci, mantenendo un audio limpido grazie a Dolby Atmos. La tecnologia Spatial Sound by Moto amplifica il suono intorno all’utente, sia dagli altoparlanti che dagli auricolari, garantendo una qualità sonora eccezionale.

Il nuovo Moto g14 presenta una fotocamera da 50MP che offre dettagli eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla tecnologia Quad Pixel. Abbiamo anche una fotocamera Macro Vision per scatti ravvicinati ed una fotocamera frontale da 8MP con la modalità Face Beauty. Notevole la costruzione, impermeabile e con materiali di alta qualità. Disponibile anche un’edizione speciale in pelle vegana nei colori Pale Lilac e Butter Cream, oltre ai modelli Steel Gray e Sky Blue.

Lo smartphone vanta la presenza a bordo di un potente processore octa-core, assistito da 4 GB di RAM. Spazio di archiviazione integrato fino a 128 GB, per memorizzare dati ed applicazioni a volontà. La batteria da 5000 mAh di questo Moto g14 consente un utilizzo prolungato per l’ascolto di musica, fruizione di contenuti in streaming e videochiamate. La tecnologia TurboPowerTM a 15W assicura infine una ricarica super veloce.

Motorola comunica la disponibilità in Italia a partire da giovedì 24 agosto al prezzo di 149,90 euro, nelle colorazioni Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue presso gli ecommerce e nelle colorazioni Steel Gray e Sky Blue presso i punti vendita fisici ed il flagship store di Spazio Lenovo (Corso Matteotti, 10 – Milano). Tuttavia, Moto g14 risulta già in offerta su Amazon ad un prezzo di soli 139,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.