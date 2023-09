MotoGP San Marino: streaming e calendario delle dirette

La MotoGP è arrivata alla sua dodicesima tappa nella stagione 2023. In questi tre giorni i piloti si batteranno sul circuito di Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino. Dopo la rovinosa caduta in Catalogna, Bagnaia con la sua Ducati i giochi sono ancora cambiati. Infatti, le Aprilia sono ancora più vogliose di mantenere il primato ottenuto sul circuito spagnolo. Guarda tutte le gare in diretta streaming con NOW TV!

Grazie a PASS SPORT di NOW TV porti sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa pochissimo, ma offre il massimo che puoi ottenere. Infatti, oltre alla stagione 2023 del Motomondiale puoi vedere anche in diretta Formula 1, Serie A TIM, Serie B, Serie C, UEFA Champions League, Calcio Internazionale, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Dai un’occhiata al calendario del Gran Premio di San Marino:

Venerdì 8 Settembre 2023

09.00 Moto3 Prove libere 1

09.50 Moto2 Prove libere 1

10.45 MotoGP Prove libere 1

13.15 Moto3 Prove libere 2

14.05 Moto2 Prove libere 2

15.00 MotoGP Prove (Q2)

08.40 Moto3 Prove libere 3

09.25 Moto2 Prove libere 3

10.10 MotoGP Prove libere 2

10.50 MotoGP Qualifiche Q1

11.15 MotoGP Qualifiche Q2

12.50 Moto3 Qualifiche Q1

13.15 Moto3 Qualifiche Q2

13.45 Moto2 Qualifiche Q1

14.10 Moto2 Qualifiche Q2

15.00 MotoGP Sprint

09.45 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.15 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

MotoGP: come vedere il Gran Premio di San Marino senza buffering

