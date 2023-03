MotoGP: la migliore offerta per vedere il GP d'Argentina

Tutto pronto per una tre giorni all’insegna delle due ruote. I motori sono caldi e anche noi non vediamo l’ora di assistere al fitto calendario del Gran Premio d’Argentina della MotoGP. Triplo appuntamento quindi per gli amanti di questo sport. Tutto sarà concentrato tra venerdì, sabato e domenica. Guarda la gara in diretta attivando Sky TV Sky Sport a un prezzo speciale.

Con soli 24,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese, avrai accesso a un mondo di contenuti spettacolari. Potrai goderti tutto il Motomondiale in diretta, ma anche la Formula 1, le coppe europee, il tennis, basket e tantissimi altri sport. E con Sky TV hai anche incluso tutto l’intrattenimento di Sky amato e acclamato dagli utenti.

Perciò tutti concentrati sul Gran Premio d’Argentina con questa nuova tappa della MotoGP. Sarà sicuramente emozionante! Attendi l’accensione dei semafori sul circuito davanti allo schermo. Gli orari delle gare sono stati confermati per farci vivere emozioni pazzesche.

MotoGP d'Argentina: il calendario delle gare

Venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile tutti davanti allo schermo per vedere la MotoGP e tutti i piloti fronteggiarsi con le loro monoposto su due ruote con il Gran Premio d’Argentina. Il racconto di questa tappa è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Ecco il calendario completo degli appuntamenti.

Venerdì 31 marzo 2023

13:55 prove libere 1 Moto3

14:45 prove libere 1 Moto2

15:40 prove libere 1 MotoGP

16:40 paddock live

18:10 paddock live

18:15 prove libere 2 Moto3

19:00 prove libere 2 Moto2

19:55 prove libere 2 MotoGP

21:00 Paddock Live Show

21:30 Talent Time

13:55 prove libere 1 Moto3 14:45 prove libere 1 Moto2 15:40 prove libere 1 MotoGP 16:40 paddock live 18:10 paddock live 18:15 prove libere 2 Moto3 19:00 prove libere 2 Moto2 19:55 prove libere 2 MotoGP 21:00 Paddock Live Show 21:30 Talent Time Sabato 2 aprile 2023

13:35 prove libere 3 Moto3

14:20 prove libere 3 Moto2

15:05 prove libere 3 MotoGP

15:45 qualifiche MotoGP

16:40 Paddock Live

17:30 Paddock Live

17:45 qualifiche Moto3

18:40 qualifiche Moto2

19:30 Paddock Live – Sprint Race

20:00 gara sprint MotoGP (Chiaro TV8)

20:45 Paddock Live Show

21:30 Talent Time

22:00 conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile 2023

14:40 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

15:00 MotoGP Rider Fan Parade

15:30 Paddock Live

16:00 gara Moto3 (18:05 Differita TV8)

17:00 Paddock Live

17:15 gara Moto2 (19:20 Differita TV8)

18:15 Paddock Live

18:30 Grid

19:00 gara MotoGP (21:05 Differita TV8)

20:00 Zona Rossa

21:00 Race Anatomy MotoGP

Sky dall'estero

Se in questi giorni ti trovi all’estero, ma vuoi vedere la MotoGP non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.