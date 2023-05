MotoGP Le Mans: guarda le gare in diretta streaming

Altro weekend all’insegna dei motori con la MotoGP che ci terrà impegnati in una tre giorni ricca di emozioni. Saranno tante le gare in programma per tutte le categorie della stagione. Per vedere il Gran Premio di Le Mans in diretta streaming scegli NOW TV a soli 5,99 euro il primo mese.

MotoGP Gran Premio di Le Mans: come ottenere uno streaming senza buffering

Vediamo ora il calendario completo delle gare in programma per questo appuntamento di sport e motori. Gli eventi sono tanti e tutti potrebbero riservare colpi di scena e ricche sorprese. Perciò non perderne nemmeno uno seguendo il calendario della programmazione di NOW TV che riportiamo qui di seguito.

Venerdì 12 maggio

8:30 Prove libere 1 MotoE

9:00 Prove libere 1 Moto3

9:50 Prove libere 1 Moto2

10:45 Prove libere 1 Moto GP

12:35 Prove libere 2 MotoE

13:15 Prove libere 2 Moto3

14:05 Prove libere 2 Moto2

15:00 Prove libere 2 Moto GP

17:00 Qualifiche 1 MotoE

17:20 Qualifiche 2 MotoE

Sabato 13 maggio

8:40 Prove libere 3 Moto3

9:25 Prove libere 3 Moto2

10:10 Prove libere Moto GP

10:50 Qualifiche 1 Moto GP

11:15 Qualifiche 2 Moto GP

12:10 Gara-1 MotoE

12:50 Qualifiche 1 Moto3

13:15 Qualifiche 2 Moto3

13:45 Qualifiche 1 Moto2

14:10 Qualifiche 2 Moto2

15:00 Sprint Race Moto GP

16:10 Gara-2 MotoE

9:45 Warm-up Moto GP

11:00 Gara Moto3

12:15 Gara Moto2

14:00 Gara Moto GP

