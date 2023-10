MotoGP Indonesia: calendario e soluzione streaming delle gare

Tutti a Mandalika per la nuova tappa della MotoGP. Il Gran Premio dell’Indonesia è pronto per far rombare i motori delle monoposto su due ruote in uno scontro tra piloti mai stato così ricco di sorprese e colpi di scena. Tutto è ancora in gioco, a differenza della Formula 1 dove i giochi sono ormai prevedibili per il campione del mondo 2023. Cosa stai aspettando? Non perderti questa gara in streaming. Attiva subito NOW TV a un prezzo folle!

A partire da soli 9,99 euro al mese, con PASS SPORT potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport, oltre alla stagione 2023 del Motomondiale, ti permette di vedere anche in diretta Formula 1, Serie A TIM, Serie B, Serie C, UEFA Champions League, Calcio Internazionale, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Ecco il calendario delle gare trasmesse in streaming su NOW TV per il Gran Premio dell’Indonesia a Mandalika:

Venerdì 13 ottobre

2.55 prove libere 1 Moto3

3.45 prove libere 1 Moto2

4.40 prove libere 1 MotoGP

5.40 paddock live

7.10 prove libere 2 Moto3

8.00 prove libere 2 Moto2

8.55 pre-qualifiche MotoGP

10.15 Paddock Live Show

10.45 Talent Time

2.35 prove libere 3 Moto3

3.20 prove libere 3 Moto2

4.05 prove libere 2 MotoGP

4.45 qualifiche MotoGP

5.40 paddock live

6.30 Paddock Live

6.40 qualifiche Moto3

7.40 qualifiche Moto2

8.30 Paddock Live – Sprint Race

8.55 Sprint Race MotoGP

9.45 Paddock Live Show

10.30 Talent Time

4.40 warm up MotoGP

5.00 MotoGP Rider Fan Parade

5.30 Paddock Live

6.00 gara Moto3

7.00 Paddock Live

7.15 gara Moto2

8.15 Paddock Live

8.30 Grid

9.00 gara MotoGP

10.00 Zona Rossa

11.00 Race Anatomy MotoGP

