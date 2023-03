MotoGP: come non perderti il nuovo campionato in streaming

Partenza il 26 marzo per la nuova stagione di MotoGP 2023. I motori delle due ruote sono già caldi e i piloti non vedono l’ora di scendere in pista per bruciare l’asfalto in sella alle loro monoposto. Un equilibrio di emozioni per aggiudicarsi il titolo di campione del monto. Chi vincerà? Lo scopriremo solo vedendo tutte le gare in streaming. Attiva subito il tuo abbonamento a NOW TV.

MotoGP: come assicurarti uno streaming senza buffering

Il calendario completo delle gare

Il 2023 si preannuncia un anno di fuoco per la MotoGP. Ecco perché con NOW TV devi assicurarti tutte le gare in diretta. Dai un’occhiata al calendario completo che ci terrà impegnati in questo incredibile ed emozionante campionato su due ruote.

24-26 marzo

Gran Premio Portogallo

Circuito Portimão

Gran Premio Argentina

Circuito Termas de Río Hondo

Gran Premio Americhe

Circuito Austin

Gran Premio Spagna

Circuito Jerez de la Frontera

Gran Premio Francia

Circuito Le Mans

Gran Premio Italia

Circuito Mugello

Gran Premio Germania

Circuito Sachsenring

Gran Premio Olanda

Circuito Assen

Gran Premio Kazakistan

Circuito Sokol

Gran Premio Gran Bretagna

Circuito Silverstone

Gran Premio Austria

Circuito Spielberg

1-3 settembre

Gran Premio Catalogna

Circuito Montmelò

Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini

Circuito Misano

Gran Premio India

Circuito Buddh

Gran Premio Giappone

Circuito Motegi

Gran Premio Indonesia

Circuito Mandalika

Gran Premio Australia

Circuito Phillip Island

Gran Premio Thailandia

Circuito Buriram

Gran Premio Malesia

Circuito Sepang

Gran Premio Qatar

Circuito Lusail

Gran Premio Comunità Valenciana

Circuito Valencia

MotoGP: team e piloti 2023

Ora vediamo insieme i team e i piloti della nuova stagione di MotoGP 2023. Ecco l’elenco aggiornato.

DUCATI

1 Francesco Bagnaia (ITA)

23 Enea Bastianini (ITA)

20 Fabio Quartararo (FRA)

21 Franco Morbidelli (ITA)

36 Joan Mir (SPA)

93 Marc Marquez (SPA)

12 Maverick Viñales (SPA)

41 Aleix Espargaro (SPA)

33 Brad Binder (RSA)

43 Jack Miller (AUS)

GAS GAS

37 Augusto Fernandez (SPA)

44 Pol Espargaro (SPA)

25 Raul Fernandez (SPA)

88 Miguel Oliveira (POR)

5 Johann Zarco (FRA)

89 Jorge Martìn (SPA)

49 Fabio Di Giannantonio (ITA)

73 Alex Marquez (SPA)

10 Luca Marini (ITA)

72 Marco Bezzecchi (ITA)

30 Takaaki Nakagami (JAP)

42 Alex Rins (SPA)

