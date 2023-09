MotoGP Barcellona: guarda le gare in streaming

L’arrivo di settembre ci porta in Spagna per il Gran Premio di Barcellona della MotoGP. Una tappa molto intensa che potrebbe riconfermare le prestazioni viste dalla Ducati con Bagnaia al Red Bull Ring. Una sfida quindi su due ruote che si fa sempre più intensa e che merita di essere seguita! Guarda tutte le gare in diretta esclusiva con NOW TV a un prezzo pazzesco.

Venerdì 1 settembre

08:25 MotoE Prove Libere 1

09:00 Moto3 Prove Libere 1

09:50 Moto2 Prove Libere 1

10:45 MotoGP Prove Libere 1

12:25 MotoE Prove Libere 2

13:15 Moto3 Prove Libere 2

14:05 Moto2 Prove Libere 2

15:00 MotoGP Prove Libere 1

17:00 MotoE Qualifiche 1

17:20 MotoE Qualifiche 2

08:40 Moto3 Prove Libere 3

09:25 Moto2 Prove Libere 3

10:10 MotoGP Prove Libere 2

10:50 MotoGP Qualifiche 1

11:15 MotoGP Qualifiche 2

12:10 MotoE Gara 1

12:50 Moto3 Qualifiche 1

13:15 Moto3 Qualifiche 2

13:45 Moto2 Qualifiche 1

14:10 Moto2 Qualifiche 2

15:00 MotoGP Sprint

16:10 MotoE Gara 2

09:45 MotoGP Warm-Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.