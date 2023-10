MotoGP Australia: calendario e streaming delle gare

Altra tappa della MotoGP con il Gran Premio d’Australia. Un weekend attesissimo visto che i giochi sono ancora aperti in classifica. L’unica pecca è il fuso orario che renderà più complicato ad alcuni seguire le gare in diretta streaming. Se vuoi assicurarti una qualità importante e accesso anche dall’estero devi attivare NordVPN, oggi in offerta speciale.

Infatti, grazie a questa VPN hai accesso a oltre 5800 server di sua proprietà, posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Questo ti permette di cambiare posizione virtuale con estrema facilità e così accedere alle piattaforme di streaming che trasmettono il Gran Premio d’Australia da qualsiasi luogo ti trovi. Inoltre, NordVPN assicura una qualità elevata allo streaming.

In pratica, puoi vedere tutte le gare della MotoGP in streaming senza buffering. Questo grazie alla larghezza di banda illimitata che viene fornita da ogni suo server. Si tratta di una corsia preferenziale in grado di mantenere una velocità e una stabilità sempre elevate della tua connessione dati, indipendentemente da traffico dati e operatori telefonici.Weekend in Texas con la Formula 1 e il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin: scopri come vedere le gare in diretta streaming.

MotoGP Australia: calendario delle gare

La MotoGP si sposta in Australia, su un circuito che appassiona tutti gli amanti di questo sport su due ruote. Quale sarà il risultato di questa tappa? Non ci resta che aspettare il giorno della gara. Tuttavia, per ottenere un buono streaming, anche dall’estero, ti consigliamo di attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Ora diamo un’occhiata al calendario della programmazione ufficiale per questo Gran Premio in diretta:

Domenica 22 Ottobre 2023

00:40 MotoGP Warm Up

02:00 Gara Moto 3

03:15 Gara Moto 2

05:00 Gara MotoGP

Vediamo ora la programmazione ufficiale in differita su TV8 anche in streaming sul sito ufficiale:

Domenica 22 Ottobre 2023

11:15 Gara Moto 3

12:30 Gara Moto 2

14:15 Gara MotoGP

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.