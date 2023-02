Moto G82 5G: il best buy in grande offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo smartphone di fascia medio, ma non volete spendere troppo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi e che riguarda uno dei migliori dispositivi di questa fascia del 2022. Stiamo parlando del Moto G82 5G che oggi viene venduto su Amazon a soli 299,90 euro invece di 349,90 euro grazie allo sconto del 14%.

Moto G82 5G: caratteristiche principali

Il Moto G82 5G spicca per il fantastico display OLED Full HD+ da ben 120Hz e grazie al doppio stereo speaker Dolby Atmos vi consentirà di guardare i vostri contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino come al cinema. La connettività 5G è ultraveloce e tutto viene regolato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 695. Di buona qualità anche la tripla fotocamera con ultra-grandangolo da cui spicca la principale da 50 Megapixel: scatti perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da ogni angolazione.

Godetevi, poi, una batteria da 5000 mAh che dura fino a due giorni con ricarica rapida Turbo Power da 33W e il pacchetto memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata espandibile fino a 512 GB. Insomma, tutto questo al prezzo di soli 299,90 euro è veramente inaspettato e non potete farvelo scappare. Grazie ad Amazon Prime, poi, se lo doveste acquistare adesso potrebbe arrivarvi già domani.

