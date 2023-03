Moto G Stylus (2023): arriva il mediogamma di Motorola con pennino incorporato

Il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G (2023) è appena emerso in rete; sono trapelate le prime foto che mostrano come sarà il midrange con pennino nel noto colosso americano di proprietà di Lenovo.

Il device in question approderà in due iterazioni, una con modem LTE e una con modulo per le reti 5G; entrambi i modelli hanno il nome in codice “Ginevra” e arriveranno nel mercato statunitense. Non si sa nulla di un’eventuale distribuzione europea, ma vi terremo aggiornati.

Motorola Moto G Stylus (2023): perché è così importante?

La risposta a questa domanda è molto semplice: il Moto G Stylus rappresenta un’alternativa economica al meraviglioso Galaxy S23 Ultra di Samsung. Di fatto, gode del pennino capacitivo ma offre prestazioni inferiori e ha molte funzionalità in meno. Per chi ama prendere gli appunti al volo però, è semplicemente meraviglioso.

La versione con il modem 4G ha il numero di modello XT2317, mentre la controparte 5G, il XT2315. A fornire i dati su questo smartphone ci ha pensato il famoso leakster Evan Blass.

Possiamo vedere, dalle immagini condivise in rete e riprese in questo articolo, che il Moto G Stylus (2023) arriverà in due colorazioni: bronzo e nero. Anteriormente troveremo uno schermo con foro per la selfiecam e cornici spesse, con mento abbastanza pronunciato. Posteriormente, la back cover ha il logo dell’azienda al centro e un modulo fotografico composto da due sensori e un flash LED. Il fingerprint è posto sul frame laterale destro, sotto il bilanciere del volume.

Vediamo in basso lo slot per il pennino, la porta USB Type-C per la ricarica a 10W, la jack audio da 3,5 mm, ma è presente, sotto la scocca del dispositivo, una batteria da 5000 che dovrebbe garantire un’autonomia eccezionale. Sconosciuto il SoC di bordo ma arriverà con RAM da 4 o 6 GB, coadiuvata da storage fino a 256 GB.

