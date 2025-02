Morellato e Nomination in SVENDITA SHOCK su Amazon: il meglio da 14€ a 41€

Tantissimi promozioni dedicate ai bellissimi gioielli Morellato e Nomination. Occasioni da non perdere su gioielli icone di stile, ora acquistabili a prezzo super speciale su Amazon. Scegli dalla nostra raccolta il gioiello che ti fa innamorare, ma sii veloce: non sappiamo per quanto tempo queste occasioni rimarranno a disposizione.

Morellato

Orecchini con pendente a forma di lucchetto a 14,70€.

Bracciale a catena con maglie strette a 19,80€.

Bracciale a catena con maglie larghe a 23,40€.

Collana con particolare pendente circolare, corredato di cristallo, a 26,10€.

Collana con doppio ciondolo a 28,54€.

Bracciale morbido a catena con 5 ciondoli a 31,20€.

Nomination

Bracciale con ciondolo a forma di stella a 29,41€.

Collana con pendente a forma di stella a 34,12€.

Collana con ciliege pendenti a 34,12€.

Collana con doppio pendente a forma di cuore a 37,65€.

Collana con pendente a tripla catena a 37,65€.

Bracciale con cuori incatenati a 41,18€.

Gioielli unici, realizzati con la massima cura dei dettagli. Queste occasioni Morellato e Nomination dureranno solo per poco su Amazon, quindi sii veloce a scegliere e ordina con un click!