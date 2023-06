Monster Energy Supercross 5 per PS5: CROLLO del prezzo su Amazon

È con grande entusiasmo che ti presentiamo l’ultimo capitolo della serie di giochi di motocross più amati di sempre: Monster Energy Supercross 5 per PlayStation 5. Ecco un’opportunità unica per vivere l’emozione del Campionato AMA Supercross direttamente dal tuo salotto, ad un prezzo RIDICOLO di soli 19,95 euro, grazie a uno sconto stratosferico del 71%.

Monster Energy Supercross 5 per PS5: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Monster Energy Supercross 5 rappresenta il ritorno trionfale del videogioco ufficiale del campionato, offrendo un’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente che mai. Con grafiche all’avanguardia e una fisica di guida migliorata, i giocatori possono immergersi completamente nell’atmosfera del Supercross e sfidare i migliori piloti del campionato Monster Energy Supercross 2021.

La modalità single player in Monster Energy Supercross 5 offre un’esperienza emozionante, consentendo ai giocatori di vivere la carriera di un pilota di motocross. Potrai personalizzare il tuo pilota e la moto, scegliendo tra un’ampia gamma di opzioni per creare il tuo personaggio ideale. Affronterai una serie di gare epiche in diversi stadi e tracciati, cercando di raggiungere la vetta del campionato e diventare il prossimo campione di Supercross.

Ma la vera magia di Monster Energy Supercross 5 si svela nella modalità multiplayer. Ora, non solo potrai sfidare altri giocatori online, ma avrai anche la possibilità di gareggiare con i tuoi amici sullo stesso dispositivo. Basta unire fino a quattro controller PlayStation 5 e dare vita a una competizione avvincente tra amici e familiari. Sfiderai la gravità, ti lancerai in acrobazie mozzafiato e lotterai per il primo posto in emozionanti gare multiplayer.

Grazie alle nuove funzionalità di connettività online, i giocatori potranno anche partecipare a campionati virtuali, competendo con avversari da tutto il mondo. Potrai mettere alla prova le tue abilità di guida e dimostrare chi è il re indiscusso del Supercross. Con il supporto per le leghe online e i tornei ufficiali, Monster Energy Supercross 5 offre un’esperienza multiplayer senza precedenti.

E ora, c’è un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di giochi e motocross: Monster Energy Supercross 5 è disponibile su Amazon con uno sconto ASSURDO del 71%. Approfitta di questa offerta speciale e fatti coinvolgere nell’azione mozzafiato del Supercross, ad un prezzo stracciato di soli 19,95 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.